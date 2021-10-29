Учёные обнаружили причину облысения

В журнале Nature Aging опубликована работа учёных из Северо-западного университета Чикаго, в которой они объяснили, почему возникает облысение. По словам специалистов, всё дело в том, что ответственные за рост волос стволовые клетки с возрастом покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму.

В результате остаётся всё меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению, — сказано в научной работе.

Авторы исследования надеются, что открытие позволит помочь людям побороть облысение.

Ранее британский врач Клэр Моррисон рассказала, что пот лишь на одной стороне лица может свидетельствовать о развитии рака лёгких. Она также добавила, что сужение зрачков, опущенное веко или запавшее глазное яблоко могут свидетельствовать о наличии опухоли, которая вызвала синдром Горнера.

Специалист отметила, что не стоит легкомысленно относиться к боли в плече и руке, а также к слабости верхних конечностей. Всё это может свидетельствовать об опухоли верхней борозды лёгкого. Моррисон рассказала, что рак лёгких может вызывать повреждение гортанного нерва, из-за чего у человека появляется стойкая охриплость голоса.