Учёные назвали продукт, снижающий риск развития диабета и болезней сердца

https://static.news.ru/photo/9e9dc8de-d983-11ea-b6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Исследователи из Университета Гуэлфа в Канаде назвали натуральное средство, снижающее риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшающее уровень сахара в крови.

Специалисты советуют включить в рацион бобовые. Они понижают уровень холестерина в крови, а также приводят в норму уровень сахара, благодаря низкому гликемическому индексу. Бобовые содержат все основные микроэлементы и белок.

В бобах, нуте, чечевице и горохе белка в три раза больше, чем в зерновых культурах. Также они являются источником нерастворимых пищевых волокон и резистентного крахмала.

Ученые напоминают, что высокий уровень сахара в крови повреждает кровеносные сосуды, которые напрямую связанны с сердцем. Это приводит к инсультам, гипертонии, а также увеличивает риск развития сердечного приступа, сообщает Food News.

NEWS.ru писал, что доктор Александр Мясников рассказал, как храп может привести к диабету и импотенции. В некоторых случаях он сопровождается апноэ — кратковременной остановкой дыхания. Это считается болезнью, которая может спровоцировать тяжёлые патологии, включающие ожирение, диабет, гипертонию и импотенцию.