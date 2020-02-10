https://static.news.ru/photo/38969334-4bff-11ea-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путём и через контакт с загрязнёнными поверхностями. По мнению учёных, болезнь может передаваться и через фекальные массы. Кишечное расстройство и диарея в ряде случаев могут быть симптомами вируса.

До сих пор наиболее опасным считался кашель заболевшего человека, поэтому акцент делался на симптомах, связанных с проявлениями респираторных заболеваний. Однако 2019-nCov недооценили, считают специалисты. В результате проведенного клинического анализа выяснилось, что инфекция вызывает проблемы в пищеварительном тракте, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of the American Medical Association.

По данным больницы Ухани за один-два дня до развития лихорадки и затруднённого дыхания у 10% пациентов наблюдались диарея и тошнота. У первого пациента с коронавирусом в США также было выявлено нарушение в моторике кишечника, а вирус обнаружили в фекалиях.

Вместе с тем, учёные пока не знают, как долго 2019-nCov может жить вне организма. Неизвестно также, к какому температурному диапазону он чувствителен.

Тем не менее, авторы исследования полагают, что распространение коронавируса через фекалии может создать новые проблемы для сдерживания его распространения, особенно в больницах.

Ранее, как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом ещё не достигла своего пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.