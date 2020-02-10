https://static.news.ru/photo/d605b07a-4bfd-11ea-a60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом ещё не достигла своего пика, говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Лучший признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры достигают пика, а затем снижаются, даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии, — приводит «Интерфакс» слова представителя ВОЗ в Китае Гаудена Галеа.

По его словам, на данном этапе говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские врачи не верят тестам на коронавирус. По мнению академика Ванг Чен, только 30-50% случаев заболевания диагностируются верно.