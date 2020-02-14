https://static.news.ru/photo/bba389e8-4f3e-11ea-801e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Биологи из Великобритании смогли заблокировать активность одного из двух белков (RUNX2 или CBF-Beta), используя новейшую технологию редактирования генов CRISPR. Таким образом можно остановить распространение тройного негативного рака молочной железы — одной из самых агрессивных разновидностей злокачественных опухолей, плохо подающейся традиционным методам лечения.

Как пишет «Профиль», подавление любого из этих белков в клетках опухоли способно остановить развитие рака, однако более выраженным эффектом сопровождалось ингибирование CBF-Beta. При этом последующая активация белков вновь делает опухоль опасной.

Учёные отмечают, что перед практическим применением метода для лечения больных нужно провести ряд дополнительных исследований. Прежде всего необходимо разработать способ атаки на белки-мишени в злокачественных клетках, который не будет задевать здоровые ткани.

Как ранее сообщал NEWS.ru, учёным-медикам из Кембриджского и Эксетерского университетов удалось установить, что высокий уровень тестостерона в организме является фактором риска развития рака предстательной и молочной желёз.