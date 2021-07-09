Учёный рассказал, от чего зависит количество волн COVID-19

Количество новых волн коронавируса и судьба всей эпидемии зависят от поведения людей и их отношения к вакцинации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил и доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

По словам учёного, волны заболеваемости будут продолжаться до тех пор, пока люди продолжают халатно относиться к пандемии.

Дело в том, что варианты возникают по нескольким причинам, когда эпидемия идёт долго и когда медленно люди вакцинируются. Тогда и появляются эти варианты, — объяснил Сергей Нетёсов.

Он также отметил, что новые варианты коронавируса могут появляться по определённой причине. Так, существуют люди с иммунодефицитами, люди, лечащиеся от онкологических заболеваний и применяющие иммуносупрессивные препараты. В их организме вирусы циркулируют дольше и постепенно отбираются немного изменённые варианты. Однако таких людей мало.

А людей, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много. Поэтому этот путь в ближайшее время будет самым главным: надо побыстрее всем вакцинироваться, чтобы у вируса не осталось — или остались лишь минимальные — лазейки для изменений. Так что судьба эпидемии кардинально зависит от нашего поведения, и люди этого до сих пор не поняли, — заявил учёный.

Ранее Сергей Нетёсов призвал граждан забыть про «чипирование», активно пользоваться масками и не бояться прививаться.