https://static.news.ru/photo/e6208332-4be8-11ea-bd92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество россиян, злоупотребляющих алкоголем, составляет порядка 30%. Такие данные озвучил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

При этом, по его словам, большинство таких людей по ряду причин не попадает в общую статистику. Во-первых, потому, что причиной смерти часто становится не цирроз, а остановка сердца, которая не входит в показатели как причина смерти, связанная с употреблением спиртного. Во-вторых, эти люди не обращаются к специалистам — «это тихие алкоголики: пришёл домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет — смерть».

Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка, 50 мл крепкого алкоголя, в течение месяца каждый день. Через месяц печёночный маркер покажет, что человек злоупотребляет, — рассказал Брюн в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.

Чтобы переломить эту тенденцию, по его словам, в обычных больницах необходимо ввести программы тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от алкоголя.

Нарколог также отметил, что на одну злоупотребляющую алкоголем женщину приходится четыре мужчины. При этом специалист признал, что «не было, нет и не будет средства, которое бы радикально помогло в лечении алкоголизма». Это многоэтапная реабилитация, которая подчас затягивается на всю жизнь, отметил Брюн.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, он призвал россиян не спасаться с помощью спиртных напитков от простуды, гриппа и от коронавируса. Слухи о том, что алкоголь может помочь избавиться от заболеваний, специалист назвал мифом «на грани преступной мысли».