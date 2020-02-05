https://static.news.ru/photo/d13f2916-47f9-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Каждый третий россиянин имеет генетическую склонность к псориазу. Такой вывод сделали специалисты медико-генетического центра Genotek после анализа геномов более 6,5 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Рязани и других российских городов.

Основной генетической причиной псориаза считается ген HLA-C, расположенный на 6-й хромосоме. Этот ген необходим для распознавания своих и чужих клеток. Мутации в этом гене могут приводить к сбою такого распознавания и атаке иммунной системы на собственные клетки кожи, — сообщили NEWS.ru в Genotek.

Исследование показало, что 31,1% россиян имеют хотя бы один вариант гена HLA-С, повышающий риск заболевания псориазом в 3–5 раз. Хроническое воспалительное заболевание кожи в настоящее время имеют от 1 до 5% населения страны, а от генетики развитие этой болезни зависит на 66%. Медики также перечислили факторы, ухудшающие течение псориаза. Это инфекции, некоторые лекарства, злоупотребление алкоголем и курением.

Как писал NEWS.ru, известная телеведущая, врач Елена Малышева назвала причины, которые, по её мнению, указывают на предрасположенность к внезапной смерти в молодом возрасте. Одной из причин может стать аритмия и остановка сердца. Также к распространённым причинам внезапной смерти телеведущая отнесла аневризму сосудов головного мозга (при резком повышении давления человек может умереть от кровоизлияния в мозг). Третий фактор риска — употребление наркотиков. Малышева напомнила, что запрещённые вещества приводят к катастрофическим последствиям для здоровья.