С 1 июня в Москве открылись почти 50 тысяч предприятий розничной торговли. Среди них магазины, рынки, торговые центры. Но работают они теперь по-новому. Согласно рекомендациями Роспотребнадзора, владельцам бизнеса необходимо принять меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. В них входит обработка помещений, ношение сотрудниками масок. NEWS.ru выяснил, что торговые сети делают для защиты своих сотрудников и покупателей от заражения и насколько эти меры оправданны.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, во время пандемии торговые центры должны функционировать по новым правилам. В них входит обязательная дезинфекция и проветривание помещений, социальная дистанция между сотрудниками и покупателями в 1,5 метра, а также ношение масок сотрудниками и дезинфекция рук.

При этом медики, которые работают с больными COVID-19, скептически относятся к мерам, принимаемым против защиты от вируса. Как сообщила в беседе с NEWS.ru инфекционист-вирусолог Софья Русанова, её коллеги, даже соблюдая все меры предосторожности, заражались от больных. Коронавирусная инфекция весьма контагиозная и, скорее всего, ей рано или поздно переболеют все.

Дезинфицирующий душ

Между тем некоторые владельцы сетей в стремлении обезопасить сотрудников и покупателей заходят далеко за рамки рекомендаций ведомства.

1 июня покупатели одного из самых крупных столичных торговых центров уже на входе столкнулись с так называемыми дезинфицирующими кабинками, которые стоят на главном входе в здание. Система разработана на основе испарения дезинфицирующего раствора из нескольких форсунок с высоким давлением. Как сообщили NEWS.ru представители ТЦ, для обработки покупателей используется вещество экодез. Оно предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, уборочного материала, игрушек, предметов ухода за больными, медицинских отходов. Но для человека состав опасности не представляет, так как его используют в минимальной дозировке: одна единица экодеза на сто единиц воды. Вся процедура обеззараживания занимает несколько секунд. Покупатель имеет право отказаться от её прохождения.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Помимо этого, в открытом доступе установлены диспенсеры с антисептическими средствами и проводится регулярная обработка всех поверхностей, сообщили в руководстве ТЦ. В помещениях воздух обеззараживают с помощью облучателей-рециркуляторов. Также всем посетителям обязательно нужно входить в помещение в маске и перчатках.

В другом московском торговом центре на входе стоят несколько охранников, которые не пускают посетителей без масок и перчаток. Если средств индивидуальной защиты у человека не оказалось, их можно купить в вендинговых автоматах. Как сообщил в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь ТЦ Артём Донских, перед открытием в торговом центре проводится генеральная уборка и дезинфекция всех помещений. В течение дня также обеззараживаются поручни, дверные ручки, кнопки лифта и другие контактные поверхности. Все сотрудники организации также обязаны носить маску и перчатки. На полу торговых залов можно увидеть стикеры, которые напоминают, что нужно соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра.

Похожие меры действуют в торговом центре, который расположен у Курского вокзала. На сайте организации отмечено, что там соблюдается весь необходимый комплекс мероприятий: регулярная уборка и обеззараживание всех поверхностей, установка санитайзеров внутри комплекса, проведение дезинфекции всех товаров после каждой примерки, яркая разметка для дистанцирования. Также на входе в помещение охранники проверяют наличие защитных масок на лицах покупателей.

Согласно инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий Роспотребнадзора, для обеззараживания могут быть использованы средства различных химических групп. Например, допустимо обрабатывать поверхность хлорактивными веществами, а также третичными аминами, этиловым спиртом и производными гуанидина. На их основе разработаны различные растворы, которые используют клининговые службы ТЦ.

А вот в некоторых регионах, в отличие от Москвы, проще относятся к мерам безопасности против коронавируса. Так, в одном из сетевых магазинов в городе Новосибирске висит надпись на входе, что покупателям без масок путь в торговый зал закрыт. Но, как передаёт корреспондент NEWS.ru, на самом деле людей никто не останавливает. Многие заходят в магазин без средств индивидуальной защиты. В магазинах другой сети пройти без маски в торговый зал можно, но во время обслуживания на кассе её просят надеть. Если у человека таковой не отказывается, кассир просит приложить к носу и рту нетканое полотно, которое даже не крепится к лицу. Порционно нарезанные куски материала лежат в контейнере неподалёку.

Под страхом уголовной ответственности

Документ Роспотребнадзора изначально носит рекомендательный характер, поэтому руководители торговых сетей чаще опираются на указы местных властей, вводя правила для покупателей, сообщил в беседе с NEWS.ru председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Во многих регионах, где заболевших немного, масочный режим изначально носил рекомендательный характер. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург же отличились большим количеством заболевших и жёсткими карантинными мерами, поэтому руководители столичных торговых сетей сейчас «предпочитают немного предвосхитить какие-то вопросы к ним, нежели потом быть виноватыми уже в пользу каких-то уголовных статей», сообщает Карпов. Ведь если произойдёт массовое заражение покупателей в торговой точке, её руководству грозит уголовная ответственность.

Компании перестраховываются, потому что ситуация на потребительском рынке остаётся сложной, считает эксперт. Магазины делают всё возможное, чтобы остаться на плаву и не потерять покупателей.

Возврат к тем оборотам продаж, которые наблюдались ещё год назад, вряд ли возможен. Произошло падение примерно на 40%. Для восстановления спроса понадобятся месяцы. Андрей Карпов председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ретейла председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ретейла

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