«Терпеть нельзя»: врач рассказал, в каких случаях нужно идти в поликлинику

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Врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный перечислил симптомы, при которых необходимо обращаться в поликлинику.

По его словам, посетить специалиста нужно при повышении артериального давления, появлении боли в суставах, длительного чувства усталости, снижении работоспособности и ухудшении памяти.

Терпеть это ни в коем случае нельзя, если есть какой-то симптом, надо обратиться к врачу, — подчеркнул он.

Также не стоит медлить с походом в поликлинику при изменении в привычном образе жизни — когда человек резко похудел и поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным и нервным, изменился внешне, а на расчёске стало больше волос, возникли высыпания на коже, чувство дискомфорта, боль и изжога.

Безымянный добавил, что при боли в груди или в животе и остров возникшей головной боли необходимо вызвать скорую помощь, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой ДЗМ» Исмаил Османов рассказал, как родителям привить своим детям любовь к здоровому образу жизни.