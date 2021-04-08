Терапевт рассказала, какие опасные заболевания выдаёт запах

Запах кожных покровов может указывать на ряд заболеваний, сообщила врач-терапевт Наталья Лазуренко.
По её словам, кислый запах кожи указывает на нарушение метаболизма, которое связано с наличием большого количества токсичных веществ кето-продуктов.
В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира, — уточнила она.
Кисло-сладкий запах появляется при развитии сахарного диабета и появляется из-за процессов распада, вызванных нарушением углеводного обмена.
Лазуренко также посоветовала следить за состоянием кожи и при высыпаниях или изменениях кожного рисунка обращаться к врачу, так как это может быть связано с заболеваниями внутренних органов,
Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный перечислил симптомы, при которых необходимо обращаться в поликлинику.