Терапевт рассказала, какие опасные заболевания выдаёт запах

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Запах кожных покровов может указывать на ряд заболеваний, сообщила врач-терапевт Наталья Лазуренко.

По её словам, кислый запах кожи указывает на нарушение метаболизма, которое связано с наличием большого количества токсичных веществ кето-продуктов.

В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира, — уточнила она.

Кисло-сладкий запах появляется при развитии сахарного диабета и появляется из-за процессов распада, вызванных нарушением углеводного обмена.

Лазуренко также посоветовала следить за состоянием кожи и при высыпаниях или изменениях кожного рисунка обращаться к врачу, так как это может быть связано с заболеваниями внутренних органов, передаёт «Звезда».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный перечислил симптомы, при которых необходимо обращаться в поликлинику.