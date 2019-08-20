https://static.news.ru/photo/cb1a8de8-c3ea-11e9-b823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Потери рабочего времени и финансовые потери компаний, связанные с заболеваемостью сотрудников, оценил портал по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследователи выяснили, что телемедицинские сервисы в пакете ДМС действительно помогают сократить расходы бизнесу, но таких случаев пока единицы.

В опросе приняли участие 1600 сотрудников и представители 300 предприятий и организаций из всех округов страны.

Итак, согласно данным исследования, 64% российских работодателей лояльно относятся к заболевшим сотрудникам и разрешают им пропустить работу без оформления больничного листа. 31% компаний разрешают заболевшему сотруднику не выходить на работу до четырёх дней подряд. 27% работодателей не требуют больничный за один пропущенный рабочий день. Провести более пяти дней дома позволяют 6% работодателей.

Что касается сотрудников с маленьким стажем или высокой зарплатой, то им брать больничный совсем не выгодно. 15% компаний в таких случаях практикуют компенсации тем, кто оформляет больничный. Это делается для того, чтобы болеющий сотрудник не заразил своих коллег из-за нежелания терять деньги в связи с болезнью.

За последний год на работу без больничного не выходили 18% опрошенных. Чаще всего неофициально болеют в Москве (27%). В городах-миллионниках не выходили на работу без больничного 20%. В других населённых пунктах — 17%.

Что касается работодателя, то пропуск работы без больничного за 3,2 рабочего дня оборачивается потерей 6 тыс. 500 рублей на выплате зарплаты. Прямые потери для московских работодателей в среднем составляют 12 тыс. рублей. В городах-миллионниках невыход сотрудника на работу принесёт потерю в 7 тыс. 600 рублей, в других населённых пунктах — 5 тыс. 300 рублей.

Сотрудники выходят на работу с признаками заболевания в три раза чаще, чем позволяют себе пропустить работу по болезни неофициально. 58% сотрудников доводилось выходить на работу больными в течение года.

Телемедицина в таких ситуациях является выходом и для работодателя, и для сотрудника. Опрос показал, что перспектива консультаций с врачом через Интернет прямо на работе сегодня интересна 42% россиян.

При этом только 7% имеют такую возможность. За счёт своевременной консультации с профильным специалистом в 2018 году в московском офисе удалось сократить на 24,5% количество очных обращений к врачу в рабочее время, на 18,1% — продолжительность больничных и на тысячу часов — время отсутствия сотрудников на рабочем месте из-за визитов в клинику. Как следствие, снизились расходы работодателя на оплату больничных листов. Об этом свидетельствуют данные компании МТС, чей сервис SmartMed был включён в ДМС в 2018 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны.