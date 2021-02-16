«Супергонорея» и другие половые инфекции станут побочкой COVID-пандемии

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Из-за пандемии коронавируса в мире возможен всплеск устойчивых половых инфекций. Это станет следствием чрезмерного потребления антибиотиков. Также у людей может развиться невосприимчивость к препаратам, а это грозит и куда более серьёзными последствиями.

Опрошенные газетой «Известия» медики предостерегли пациентов от бесконтрольного самолечения, потому что это ведёт к росту заболеваемости резистентными (устойчивыми к лекарствам) инфекциями, передающимися, в том числе, половым путем. Например, опасность представляет «супергонорея».

Отдельную опасность несёт халатное отношение людей к диагностике во время пандемии. Врачи опасаются, что столкнутся с запущенными случаями половых инфекций.

«Супергонорея» может стать существенной проблемой, поскольку, на фоне продолжающегося широкого применения антибактериальных препаратов, растёт число регистрируемых случаев полирезистентной (нечувствительной сразу к нескольким препаратам, - прим. ред.) гонококковой инфекции, — сообщила гинеколог-репродуктолог Екатерина Утишева, ссылаясь на данные ВОЗ.

Организация предупредила, что ежегодно в мире заражаются гонореей около 87 миллионов человек. В России официально в 2017–2018 годы было зарегистрировано по 12–16 тысяч случаев.

Медики тут же отметили, что, предположительно, реальный масштаб проблемы существенно превосходит официальную статистику.

Как ранее писал NEWS.ru, колонизация кожи золотистым стафилококком связана с риском развития атопического дерматита, а у детей, у которых он не развивается, в основном обнаруживаются дисфункциональные мутации в системе чувствительности к кворуму S. aureus.