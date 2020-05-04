Студенты-медики получили отсрочку в борьбе с COVID-19 в Калининграде

https://static.news.ru/photo/ed889bb0-8e40-11ea-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что студенты-медики не начнут работать с заражёнными коронавирусом, пока врачи «не зашьются».

Мы студентов-медиков и прочих людей привлечённых в очаг пускать не будем до того момента, пока это возможно, пока не зашьёмся. Чем позже мы их введём в очаг, тем лучше, — цитирует Кравченко РИА Новости.

Министр добавил, что больницы начали делить врачей на изолированные друг от друга группы, чтобы исключить распространение вируса внутри коллективов. Коронавирусную инфекцию выявили у 93 медработников, 20 человек уже переболели и вернулись в больницы.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в Калининградской области зарегистрировали 524 пациента с COVID-19. Погибли девять заражённых.

Как писал NEWS.ru, число подтверждённых случаев COVID-19 среди жителей России превысило 145 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи только за минувшие сутки.