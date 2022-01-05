Стало известно, почему прививка от COVID-19 останется бесплатной

Вакцинация от COVID-19 останется бесплатной. Этот статус закрепляет её внесение на законодательном уровне в календарь прививок. Об этом сообщили в беседе с РБК опрошенные эксперты.

Вакцинация от коронавируса была включена в национальный календарь прививок в конце декабря 2021 года. По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, это упорядочивает сложившуюся ситуацию. Она отметила, что ранее бесплатная вакцинация от COVID-19 не регулировалась законодательно и была временным решением.

Теперь ответственность за финансирование вакцинации становится закреплённой на законодательном уровне, четко определяются источники финансирования, — сказала Попович.

Сам национальный календарь прививок состоит из двух частей. Одна из них касается детских и обязательных прививок, она финансируется из федерального бюджета. Вторая касается вакцин по эпидемическим показаниям и в ней традиционно указываются категории населения, которые в определённых ситуациях должны вакцинироваться. Именно в эту часть, по словам Попович, и внесли прививку от коронавируса.

В свою очередь, инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что самое главное, что даёт утверждение календаря прививок с вакцинацией от коронавируса, — уверенность в том, что она продолжит оставаться бесплатной для всех. При этом принцип добровольности вакцинации сохранится.

Ранее хирург Лео Бокерия оценил влияние вакцинации от COVID-19 на работу сердца. По его словам, полноценных сведений о том, как вакцинация от коронавирусной инфекции влияет на работу сердечно-сосудистой системы, пока нет.