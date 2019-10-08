https://static.news.ru/photo/7f22fbf8-e9c1-11e9-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти половина россиян умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные озвучил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии при Минздраве Сергей Бойцов.

По его словам, причиной 67% летальных исходов являются системные болезни организма, при этом на кардиологию приходится 47% смертей.

Основная причина смерти — это так называемые неинфекционные заболевания, куда кроме сердечно-сосудистых входят онкологические заболевания, сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь лёгких, — цитирует РИА Новости выступление Бойцова на Московском конгрессе кардиологов.

Как следует из презентации, информация приведена на основе данных Росстата за текущий год.

Медик отметил, что «смертность у мужчин существенно выше, чем у женщин», при этом основными факторами риска являются курение и ожирение.

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, Минздрав отчитался о снижении смертности в России. По данным министерства, с января по август общий показатель уменьшился на 3,1%.