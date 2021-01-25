Стало известно, кто тяжелее всех переносит коронавирус

https://static.news.ru/photo/600b393c-5ef6-11eb-a1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британские и китайские медики пришли к выводу, что коронавирус в два раза чаще уносит жизни людей с диабетом.

Выяснилось, что наиболее тяжело COVID-19 переносят люди с болезнями сердца, диабетом, ожирением, носители второй группы крови. Учёные решили, что кардиологические проблемы повышали вероятность летального исхода более чем в четыре раза, а ожирение и диабет повышали шансы на попадание в реанимацию в три — пять раз.

Во время нового исследования медики из Британии и Китая под руководством профессора Медицинского университета ВВС КНР Лина Тао постарались получить ответ на этот вопрос. Они проанализировали истории болезней трёх тысяч пациентов, лечившихся в одном из госпиталей Ухани.

Оказалось, что значимая доля носителей коронавируса — примерно 13,5% — страдала от диабета и повышенного уровня сахара. Эксперты отделили их от влияния других факторов риска и изучили отдельно, передаёт ТАСС.

Анализ подтвердил предыдущие результаты. Пациенты с диабетом на самом деле умирали от COVID-19 в три раза чаще других больных. Но если учитывать различия в возрасте и общем состоянии здоровья, то этот показатель снижался до 2,11 раза.

Аналогичные результаты показало изучение того, как уровень сахара в крови влиял на исход заболевания. Стало известно, что каждое повышение его концентрации на один миллимоль увеличивало риск летального исхода примерно на 17%. Эту особенность исследователи наблюдали не только среди носителей диабета, но также и у пациентов без проблем с переработкой инсулина.

Учёные полагают, что медикам необходимо уделять повышенное внимание уровню глюкозы в крови всех пациентов, а не только людей с диабетом. Это может спасти тысячи жизней носителей COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что статистики, которая доказывала бы, что спортсмены тяжелее прочих переносят коронавирусную инфекцию, не существует, однако данные о бурном течении болезни у спортсменов можно объяснить спецификой их образа жизни. Например, к таким специфическим условиям можно отнести тренировочные базы. Кроме того, тяжёлое течение коронавируса у спортсменов может быть обусловлено их сильным иммунитетом. В таком случае организм начинает слишком сильно атаковать вирус, вредя себе сам.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690. По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 518 009. Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 19 003 человека — до 3 150 763. Жертвами COVID-19 стали 456 человек, всего зарегистрировано 69 918 летальных исходов. Москва, где за прошедшие сутки выявили 2382 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 2116 новых случаев (всего 321 709) и Подмосковье — 1163 заражённых (всего 186 551), писал NEWS.ru.