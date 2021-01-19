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Комаровский объяснил, почему спортсмены тяжело переносят коронавирус

23:34, 19 января 2021
Фото: uakomar/instagram.com

Статистики, которая доказывала бы, что спортсмены тяжелее прочих переносят коронавирусную инфекцию, не существует, однако данные о бурном течении болезни у спортсменов можно объяснить спецификой их образа жизни, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Например, к таким специфическим условиям можно отнести тренировочные базы, отметил врач в своём видеоблоге на YouTube.

Раздевалка, в которой находятся 20 человек, может не иметь нормальной системы вентиляции, — объяснил Комаровский.

Кроме того, тяжёлое течение коронавируса у спортсменов может быть обусловлено их сильным иммунитетом. В таком случае организм начинает слишком сильно атаковать вирус, вредя сам себе.

Вирус начинает повреждать собственные ткани, — добавил телеведущий.

Как писал NEWS.ru, врачи приняли решение отправить бывшего вратаря футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Вячеслава Малафеева в больницу из-за тяжёлого поражения лёгких. Также будет госпитализирован тесть спортсмена.

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