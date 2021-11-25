Стало известно, кому запрещено употреблять мяту

Мята противопоказана людям с низким давлением и тем, кто страдает варикозом. Есть и другие противопоказания, в том числе и для мужчин. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Мария Тихомирова.

По словам Тихомировой, употреблять растение с осторожностью следует людям с низким давлением, так как мята имеет гипотензивный эффект. Кроме того, её не следует активно применять людям, страдающим варикозом, поскольку у таких граждан снижен тонус сосудов.

У мужчин может снижаться либидо, и если женщина планирует беременность, то ей тоже лучше отказаться от мяты, — предупредила специалист.

Всем прочим мята пойдёт только на пользу. Помимо прочего, она имеет болеутоляющий эффект, поможет справиться с болью в кишечнике, мигренью, снизит менструальные боли. Кроме того, она обладает антибактериальным эффектом.

Из неё можно приготовить идеальный напиток, который уменьшает тошноту и обладает освежающим эффектом, — рассказала нутрициолог.

Ранее диетолог Елена Моломатина рассказала, что людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью стоит воздержаться от употребления печёного и жареного картофеля. Она посоветовала таким пациентам охладить картофель перед употреблением, чтобы понизить гликемический индекс.