Стало известно, кому запрещено употреблять мяту

Нутрициолог Тихомирова сообщила, что мята вредна людям с низким давлением
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:22, 26 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мята противопоказана людям с низким давлением и тем, кто страдает варикозом. Есть и другие противопоказания, в том числе и для мужчин. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Мария Тихомирова.
По словам Тихомировой, употреблять растение с осторожностью следует людям с низким давлением, так как мята имеет гипотензивный эффект. Кроме того, её не следует активно применять людям, страдающим варикозом, поскольку у таких граждан снижен тонус сосудов.
У мужчин может снижаться либидо, и если женщина планирует беременность, то ей тоже лучше отказаться от мяты, — предупредила специалист.
Всем прочим мята пойдёт только на пользу. Помимо прочего, она имеет болеутоляющий эффект, поможет справиться с болью в кишечнике, мигренью, снизит менструальные боли. Кроме того, она обладает антибактериальным эффектом.
Из неё можно приготовить идеальный напиток, который уменьшает тошноту и обладает освежающим эффектом, — рассказала нутрициолог.
Ранее диетолог Елена Моломатина рассказала, что людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью стоит воздержаться от употребления печёного и жареного картофеля. Она посоветовала таким пациентам охладить картофель перед употреблением, чтобы понизить гликемический индекс.