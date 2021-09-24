Стало известно, в каком возрасте дети наиболее уязвимы к COVID-19
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
09:10, 25 сентября 2021
Фото: unsplash.com
Читайте нас в Google Новости
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус у детей протекает легче, чем у взрослых. При этом в наибольшей степени перед COVID-19 уязвимы младенцы младше года и подростки. Слова эпидемиолога передаёт ТАСС.
Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента, — объяснил Горелов.
Он подчеркнул, что молодые люди от 14 лет заболевают часто, потому что социально активны. Вторая причина высокой частоты заболеваемости у подростков — смена геноварианта коронавируса на «дельта»-штамм, который доминирует в России.
Переносят же болезнь подростки подобно взрослым: по-разному, но в целом легче, заявил Горелов.
Он также сообщил, что новый подъём заболеваемости в России может произойти из-за невакцинированных граждан.
Предположительно, за счёт тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести,— сказал эпидемиолог.
Ранее сообщалось, что в Петербурге продлили ограничительные меры из-за COVID-19. Сохраняется требование к гражданам носить защитные маски в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки.