Стало известно, в каком возрасте дети наиболее уязвимы к COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус у детей протекает легче, чем у взрослых. При этом в наибольшей степени перед COVID-19 уязвимы младенцы младше года и подростки. Слова эпидемиолога передаёт ТАСС.

Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента, — объяснил Горелов.

Он подчеркнул, что молодые люди от 14 лет заболевают часто, потому что социально активны. Вторая причина высокой частоты заболеваемости у подростков — смена геноварианта коронавируса на «дельта»-штамм, который доминирует в России.

Переносят же болезнь подростки подобно взрослым: по-разному, но в целом легче, заявил Горелов.

Он также сообщил , что новый подъём заболеваемости в России может произойти из-за невакцинированных граждан.

Предположительно, за счёт тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести, — сказал эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что в Петербурге продлили ограничительные меры из-за COVID-19. Сохраняется требование к гражданам носить защитные маски в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки.