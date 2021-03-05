«Спутник V» стал второй по популярности вакциной мира

https://static.news.ru/photo/d9c6ac4e-7dc7-11eb-a86c-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала второй по популярности в мире. Соответствующий рейтинг препаратов от патогена приводится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

На первом месте стоит препарат от англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании, AstraZeneca. Её на своей территории зарегистрировали 49 стран мира против 45 государств, одобривших на своей территории использование российского препарата.

Стоит заметить, что «Спутник V» обогнал американский Pfizer — вакцину из США на своей территории собираются использовать 43 страны. На последнем же, восьмом месте стоит препарат от Johnson&Johnson. Им готовы прививать население всего четырёх стран. На седьмой строчке с таким же показателем по странам разместился CanSino.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что 4 марта в Ираке зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил представитель Минздрава республики Сейф аль-Бадр. Ранее в этот же день «Спутник V» одобрили в Лаосе и Шри-Ланке. Таким образом, российский препарат зарегистрирован уже в 45 странах мира.

Представитель Минздрава Ирака уточнил, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил находящегося в данный момент в РФ министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать контракт о поставках российской вакцины.