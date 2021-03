«Спутник V» стал второй по популярности вакциной мира

На первом месте стоит препарат от англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании, AstraZeneca. Её на своей территории зарегистрировали 49 стран мира против 45 государств, одобривших на своей территории использование российского препарата.

Стоит заметить, что «Спутник V» обогнал американский Pfizer — вакцину из США на своей территории собираются использовать 43 страны. На последнем же, восьмом месте стоит препарат от Johnson&Johnson. Им готовы прививать население всего четырёх стран. На седьмой строчке с таким же показателем по странам разместился CanSino.