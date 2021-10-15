«Спутник V» получит постоянную регистрацию в РФ

В течение нескольких недель вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить постоянную регистрацию в РФ. При этом для обычных граждан ничего не изменится. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Документы были поданы после того, как центр завершил пострегистрационные испытания препарата.

Эксперты рассмотрят документы, для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю, — сказал Гинцбург.

По словам директора центра им. Гамалеи, после получения постоянной регистрации у разработчика вакцины будет меньше работы с бумагами, а вот для потребителя препарата не изменится абсолютно ничего.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года до окончания исследований. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Он создан на платформе аденовирусных вирусов человека.