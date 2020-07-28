Консультант по питанию назвала способ похудеть и заодно сэкономить

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Клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина назвала простой способ не только сбросить лишние килограммы и обеспечить здоровое питание на работе, но и урезать траты. В этом может помочь обычный ланч-бокс — герметичный контейнер для переноски еды.

Взятая из дома полезная еда, по её словам, может стать эффективным инструментом для контроля веса и расходов. При желании в ланч-бокс можно поместить целый обед, заранее тщательно продумав его состав.

Эксперт отметила, что чаще всего ланч-бокс — это небольшая коробочка, которую удобно положить в сумку и не тяжело нести. Порция, как правило, небольшая, но достаточная для насыщения. Когда человек съедает заранее заготовленное, он не переусердствует в питании, подчеркнула Зародина.

Я учу своих клиентов перекусывать едой из ланч-бокса. Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе, — рассказала консультант в интервью Радио Sputnik.

Она пояснила, что человек, который отправится на перерыв с коллегами, «с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного». Дело в том, что во время голода организм требует быстрых углеводов, а это — сэндвичи или гамбургеры.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики рассказали о грозящей России эпидемии ожирения. В качестве источника проблемы ими была заявлена пандемия коронавируса, а если точнее — вызванный ею режим самоизоляции, во время которого люди были ограничены в передвижениях. Без физической активности они начали резко набирать вес.