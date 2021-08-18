Специалисты оценили вероятность отсутствия антител у перенесших COVID-19

Наличие или отсутствие так называемых «иммунных клеток памяти», а вовсе не антител, является главным в иммунитете после того, как человек переболел коронавирусом. Об этом в беседе с РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По словам Попович, гражданам не следует зацикливаться исключительно на показателях антител, поскольку иммунная система является многофакторной и многоуровневой.

Главное в иммунитете не наличие или отсутствие антител, а наличие или отсутствие так называемых «иммунных клеток памяти», возможности организма быстро формировать клетки, которые «поедают» конкретный патоген, — сообщила эксперт.

По словам Попович, если организм регулярно не сталкивается с определённым патогеном, антитела быстро исчезают. При этом при бессимптомном течении болезни люди не воспринимают инфекцию, поскольку справляются с ней «на подступах к организму».

В свою очередь, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Агранович предполагает, что часть заболевших легко переносит вирус благодаря сильному врождённому иммунитету — и в этой связи приобретённый иммунитет не возникает. Однако эти предположения Агранович назвал только гипотезой, которая нуждается в проверке.

Ранее заместитель по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у 18% переболевших COVID-19 в бессимптомном виде не выработались антитела.