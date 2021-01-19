Врач рассказала, как пережить морозы россиянам с хроническими заболеваниями

https://static.news.ru/photo/43f0adec-5af3-11eb-97b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как можно уберечь свой организм от неприятных последствий в морозную зиму. В особенности её рекомендации касаются людей с хроническими заболеваниями.

Специалист отметила, что если не находиться долгое время на ледяном ветру, одеваться по погоде и двигаться, то можно не переживать за своё здоровье. Однако осторожность следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями. Так, сухой морозный воздух может вызвать у астматиков приступ.

В основном на состояние людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, влияет не столько сам мороз, сколько резкие перепады температуры, — сказала врач.

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, а также дыхательной системы медик рекомендует принимать необходимые лекарства перед выходом на улицу, не подвергать себя серьёзной физической нагрузке и чаще заходить в кафе или торговые центры, чтобы отогреться. Конечно, из-за пандемии коронавируса в таких местах обязательно носить защитные медицинские маски, но это не столь большая «плата» за сохранность здоровья.

Также специалист считает, что даже людям с хроническими болезнями стоит выходить на улицу, чтобы дышать свежим воздухом. Продолжительность таких прогулок должна быть небольшой. Чернышова пояснила, что даже несколько минут у подъезда могут оказать благотворный эффект на пациента.

Врач добавила, что зимой быть осторожными также следует метеозависимым людям, особенно во время снегопада. Дело в том, что атмосферное давление понижается, из-за чего чувствительные к перепадам погоды люди могут почувствовать себя плохо.

Таким людям в дни перепадов давления нужно избегать физических нагрузок, стараться есть лёгкую пищу, а не тяжёлую и жирную, сократить количество выкуриваемых сигарет или совсем перестать курить. Тогда дни с капризами погоды пройдут для них в спокойном режиме, — заключила медик. Её слова приводит «Ридус».

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