Сомнологи рассказали, что нельзя делать перед сном

Сомнологи перечислили вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном.
Так, рекомендуется не просматривать новости, ввиду того, что они могут спровоцировать чувства беспокойства и тревоги. Специалисты также советуют избегать напряжённых разговоров,
Помимо этого, врачи не рекомендуют работать в постели, так как кровать должна ассоциироваться у мозга только со сном и сексом. Дополнительно не стоит прибегать к физическим упражнениям.
Человеку, желающему побыстрее уснуть, нельзя употреблять напитки с кофеином и алкоголь. Последний приводит к нарушению архитектуры сна.
Перед тем, как лечь в постель, эксперты рекомендуют отложить в сторону мобильные телефоны, так как свет от их экранов может раздражать нервную систему.
Ранее NEWS.ru писал, что быстрый ритм жизни и повышенная тревожность вредят сну и оборачиваются губительными последствиями для организма, предупредил заместитель главврача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.
По его словам, нормализовать режим поможет привычка вставать не позднее семи утра и ранний отход ко сну.