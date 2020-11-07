Сомнологи рассказали, что нельзя делать перед сном

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Сомнологи перечислили вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном.

Так, рекомендуется не просматривать новости, ввиду того, что они могут спровоцировать чувства беспокойства и тревоги. Специалисты также советуют избегать напряжённых разговоров, пишет Huffington Post.

Помимо этого, врачи не рекомендуют работать в постели, так как кровать должна ассоциироваться у мозга только со сном и сексом. Дополнительно не стоит прибегать к физическим упражнениям.

Человеку, желающему побыстрее уснуть, нельзя употреблять напитки с кофеином и алкоголь. Последний приводит к нарушению архитектуры сна.

Перед тем, как лечь в постель, эксперты рекомендуют отложить в сторону мобильные телефоны, так как свет от их экранов может раздражать нервную систему.

Ранее NEWS.ru писал, что быстрый ритм жизни и повышенная тревожность вредят сну и оборачиваются губительными последствиями для организма, предупредил заместитель главврача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.

По его словам, нормализовать режим поможет привычка вставать не позднее семи утра и ранний отход ко сну.