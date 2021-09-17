Сомнолог раскрыла секреты здорового сна

Чтобы добиться здорового сна, необходимо не мешать организму уснуть, исключить переизбыток кофеина и дневной сон, а также позаботиться об «информационной детоксикации». Об этом рассказала «Известиям» руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» Татьяна Сурненкова.

По словам специалиста, человек нуждается во сне больше, чем в еде, поэтому прежде всего необходимо не мешать организму заснуть. Ложиться спать нужно в 22:00–23:00, но при условии сонливости, и просыпаться регулярно в одно и то же время вне зависимости от времени засыпания. Находиться в постели нужно не более девяти часов, а во второй половине дня исключить избыток кофеина. Также не рекомендуется спать днем после 15:00, чтобы не затруднить засыпание, а за час до сна стоит принять горячий душ, чтобы снизить температуру тела и дать «команду» организму о готовности спать.

Информационный «детокс» за два часа до сна. Не превращать постель в рабочий кабинет, видеозал, место выяснения отношений. Постель — это только сон и интимные отношения, - добавила Сурненкова.

Ранее специалисты из медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали, как побороть бессонницу без лекарственных препаратов. Для этого нужно изменить некоторые привычки и нормализовать распорядок дня. Также в борьбе с бессонницей помогут ежедневные физические нагрузки, соблюдение регулярного графика отхода ко сну и пробуждения и отказ от приёма пищи за несколько часов до сна.