Названы способы побороть бессонницу без лекарств

Специалисты из медицинского учреждения Mayo Clinic объяснили, что можно побороть бессонницу без приёма лекарственных препаратов. Для этого нужно изменить некоторые привычки и нормализовать распорядок дня, передаёт Daily Express.

Стоит завершить самые сложные задачи или проблемы в начале дня, а не за пару часов до сна, чтобы дать мозгу время на релаксацию, — посоветовали врачи.

Также эксперты отметили, что качество сна важнее, чем «количество часов, в течение которых вы спите». Помочь в борьбе с бессонницей, уверяют врачи, могут ежедневные физические нагрузки и соблюдение регулярного графика отхода ко сну и пробуждения. Также они не советуют потреблять что-либо в пищу за несколько часов до сна. Между тем облегчить процесс погружения в сон могут выпитое заранее тёплое молоко или ромашковый чай.

Ранее одна из компаний Ростеха представила прототип очков для борьбы с бессонницей. Высокотехнологичный аксессуар позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение нескольких дней восстанавливать суточные биоритмы.