Россиянам представили очки для борьбы с бессонницей

«Технодинамика», входящая в госкорпорацию «Ростех», представила на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» прототип очков для борьбы с бессонницей под названием Blue Sky pro. Серийное производство начнётся в следующем году, сообщается на сайте Ростеха.

В коммюнике госкорпорации отмечается, что изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы. Гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков заявил, что ориентировочно будет выпущено 15 тысяч очков, а их цена составит от 7 до 30 тысяч рублей.

Очки предназначены для массового использования, но могут применяться и военнослужащими для восстановления сил. Излучаемый очками свет активирует работу мозга и внутренние биологические часы. Кроме того, они могут облегчить привыкание к смене часовых поясов и улучшить самочувствие.

Ранее сообщалось, что Ростех поставил российским военным первую партию танков Т-14 «Армата». Первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков уточнил, что речь идёт об опытной промышленной партии боевых машин. Кроме того, в войска отгружены новейшие модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и продолжается поставка зенитных комплексов «Панцирь-С».