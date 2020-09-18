Собянин: в Москве на коронавирус тестируют миллион человек в две недели

https://static.news.ru/photo/f75fdb56-f9e0-11ea-9f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице тесты на коронавирусную инфекцию сдают порядка 1 млн жителей за две недели. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Он также отметил, что цифры, показывающие рост числа заразившихся, связаны с тем, что количество людей, проходящих тестирование, тоже увеличилось.

В сутки количество тестов достигает 66 тыс., это гигантская цифра. Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек. Сегодня коэффициент выявляемости заболевших примерно такой же, какой был 2-3 недели назад, а общее количество растёт, потому что больше становится тестов, — сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, продолжил мэр Москвы, число заболевших увеличивается и из-за того, что осенью возобновили работу многие предприятия и начался учебный год. При этом 99% школ в городе работают в обычном режиме. Если всё же выявляется коронавирус, то их коллективно переводят на удалённый режим обучения.

При этом Собянин подчеркнул важность предотвращения эпидемии гриппа. По его словам, прививки сделали уже более миллиона человек, но чтобы грипп не распространялся, нужно привить ещё 5 млн. При этом в Москве сейчас открыты 400 стационарных и 50 мобильных пунктов, где горожане могут бесплатно сделать прививку от гриппа.

Российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Её разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи и произвели совместно с Российским фондом прямых инвестиций. С 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования.

В пятницу, 18 августа, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что препарат от коронавирусной инфекции «Фавипиравир» в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Как писал NEWS.ru, рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» («Фавипиравир») составляет 12 320 рублей .Препарат произвели в Японии. Он был одобрен в 2014 году.