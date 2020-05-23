Собянин: свыше 650 человек стали донорами плазмы для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/d9e382d6-9ce7-11ea-beca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

672 жителя Москвы, переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа, стали донорами плазмы для нынешних пациентов с COVID-19, рассказал глава мегаполиса Сергей Собянин. По его словам, материал полностью очистят от бактерий и вирусов.

Её переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу — так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов — она безопасна, — написал чиновник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник добавил, что уже 23 мая можно «с осторожностью» заявить о стабилизации ситуации с ростом заболеваемости COVID-19 в столице России.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111), умерли 3388 человек (+139). В Москве — 161 397 (+3190) заболевших, 47 413 выздоровели (+3831), 1934 скончались (+67).

Ранее NEWS.ru сообщал, что девятая по счёту масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств в Москве пройдёт 23 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Специальными средствами обработают в том числе дворы, тротуары, парковки, территории МФЦ.