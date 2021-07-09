Собянин предупредил организации, игнорирующие обязательную вакцинацию

В случае если московские организации не станут соблюдать требования по обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат данный процесс, удар в первую очередь придётся по ним самим. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин
Мэр подчеркнул, что не только город, но и руководители предприятий должны отвечать за свои компании и коллектив.
Если, конечно, дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. <...> Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе, — отметил Собянин.
Исходом при отсутствии должного уровня вакцинации сотрудников станет новый локдаун и полное закрытие предприятий.
Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой, — объяснил мэр.
Ранее Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве смертельно опасной.