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Собянин предупредил организации, игнорирующие обязательную вакцинацию

21:28, 09 июля 2021
Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press
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В случае если московские организации не станут соблюдать требования по обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат данный процесс, удар в первую очередь придётся по ним самим. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля должно быть привито 60% работников в «контактных сферах». До 15 августа они должны быть привиты двумя компонентами или однокомпонентной вакциной.

Мэр подчеркнул, что не только город, но и руководители предприятий должны отвечать за свои компании и коллектив.

Если, конечно, дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. <...> Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе, — отметил Собянин.

Исходом при отсутствии должного уровня вакцинации сотрудников станет новый локдаун и полное закрытие предприятий.

Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой, — объяснил мэр.

Ранее Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве смертельно опасной.

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