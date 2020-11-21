СМИ: привитые вакциной от COVID-19 могут стать разносчиками вируса

https://static.news.ru/photo/ddcf9b26-2cc7-11eb-90c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцина, защищающая от COVID-19, может способствовать распространению болезни, если привитые люди сохранят способность переносить и передавать вирус.

Как пишет Bloomberg, на фоне ликования по поводу эффективности вакцины от коронавируса Pfizer Inc. и BioNTech SE, этому риску не уделили должного внимания.

Издание отмечает, что если все люди в мире будут вакцинированы или выработают антитела в результате контакта с болезнью, то проблем не будет.

Однако на раннем этапе, когда защищены только некоторые люди, вакцинированные могут невольно начать распространять болезнь, поскольку они могут быть носителями вируса SARS-CoV-2, даже если они сами не заболевают им. В частности, они могут перестать носить маски и дистанцироваться от общества, поскольку будут считать, что они больше не подвергаются риску.

Неизвестно, насколько серьёзной может быть эта проблема, потому что пока нет точных данных о способности иммунизированных людей распространять вирус.

Как отметил профессор медицинского факультета Университета Квинсленда в Австралии Пол Гриффин, хотя может оказаться, что вакцинированные люди могут передавать болезнь, передача гораздо более вероятна, если люди кашляют и чихают.

При правильных условиях вакцина может и должна подавлять передачу COVID-19. Но если люди, получившие вакцинацию, пренебрегают осторожностью, вполне возможно, что они могут заразить множество других людей, — цитирует издание учёного.

Как писал NEWS.ru, немецкая фармацевтическая компания BioNTech и её американский партнёр Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.

Итоговый анализ клинических испытаний этой вакцины от коронавируса продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. Согласно обнародованным данным, окончательно исследование показало результат на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе.