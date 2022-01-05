Штамм «флюрона» обнаружили в Чехии ещё весной 2020 года

«Флюрона»-штамм, представляющий собой комбинацию штаммов коронавируса и сезонного гриппа, был зафиксирован в Чехии ещё весной 2020 года, сообщил изданию Blesk главный врач инфекционного отделения больницы имени Масарика в городе Усти-над-Лабем Павел Длоугиго.

Весной 2020 года в этом отделении больницы на лечении находились несколько пациентов с новой разновидностью вируса. Однако медучреждение не стало делать заявлений, так как болезнь протекала в лёгкой форме. Чешские эпидемиологи уже знают, как справляться с состоянием больных, у которых проявляются симптомы коронавируса и сезонного гриппа одновременно.

Между тем коллеги Длоугиго отмечают, что грипп и COVID-19 по отдельности могут иметь серьёзные осложнения, поэтому к новому штамму следует отнестись очень внимательно и принять меры, чтобы предотвратить распространение «флюрона»-штамма.

Ранее сообщалось о первом случае одновременного заражения двумя вирусами: грипп и COVID-19 был выявлен у непривитой роженицы в Израиле. Параллельное заражение, получившее название «флюрона», обнаружили в медцентре «Бейлинсон», куда была доставлена пациентка в отделение гинекологии.