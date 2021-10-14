Систему QR-кодов введут в Кабардино-Балкарии

Систему QR-кодов для посещения общественных мест введут в Кабардино-Балкарии с 15 октября. Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков, сообщили в пресс-службе главы региона. Справка потребуется для посещения кафе, ресторанов, объектов культуры и спорта.

Организация работы объектов общественного питания, объектов культуры и спортивных объектов возможна, если все посетители (за исключением несовершеннолетних в сопровождении родителей) имеют действующие QR-коды (сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19), ПЦР-тесты с отрицательным результатом, проведённые не ранее чем за 72 часа, либо документы, подтверждающие факт перенесённого в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, — говорится в сообщении.

Отмечается, что QR-код может храниться на электронном устройстве, а также на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона или планшета. При себе предъявитель должен иметь документ, подтверждающий личность.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что контроль по принципу QR-кодов в России будет введён в 26 субъектах РФ, в 64 субъектах введут дополнительные ограничения для людей пожилого возраста. Обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан ввели 38 регионов.