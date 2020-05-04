Здоровье

РПЦ подтвердила смерть ещё двух священников от COVID-19

17:33, 04 мая 2020 17
Протоиерей Евгений Корчуков Протоиерей Евгений Корчуков Фото: khotkovmonastery.ru

Двое умерших 3 мая священников погибли от коронавирусной инфекции, сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков и клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов, — уточнили в рабочей группе.

По информации ТАСС, первые сообщения о смерти клириков появились 3 мая.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 4 мая также от коронавируса умер митрополит Иона — почётный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Патриарх Кирилл назвал свой призыв не посещать храмы во время пандемии COVID-19 «самыми сложными словами в жизни».

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