РПЦ подтвердила смерть ещё двух священников от COVID-19

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Исламский духовный лидер Дагестана Ахмад Абдулаев и члены его семьи перенесли COVID-19. Муфтий уже пошёл на поправку, сообщила его супруга и советник Айна Гамзатова.

Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей, — цитирует Гамзатову «Интерфакс»....