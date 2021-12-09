Россиянам рассказали рецепт блюда, укрепляющего иммунитет

Если в зимнее время года человек начинает чувствовать себя нехорошо, стоит приготовить витаминный салат из квашеной капусты с добавлением растительного масла, сахара или лука, заявил семейный врач Алексей Добровольский. По его словам, содержащийся в этом продукте витамин С поможет укрепить иммунитет зимой, пишут «Народные Новости».

Если мы хотим помочь организму, нужно потреблять квашеную капусту, которая содержит витамин С. В нее можно добавить растительное масло, сахар или лук. Это отличный витаминный салат, который укрепит иммунитет, — заявил Добровольский.

По словам Добровольского, зимой в поддержании здоровья организма человеку могут помочь витамины и другие полезные микроэлементы, которые накопились осенью и летом. Он уточнил, что россиянам не всегда нужно пить таблетки и лекарства для получения необходимого количества витаминов.

Если человек не сидит на жесткой диете, то организм из простого питания получает абсолютно все витамины. Жирорастворимые витамины — А, D, Е — организм получает из масел и животных жиров. Все остальные витамины и микроэлементы можно получить из овощей и фруктов, — резюмировал медик.

Ранее нутрициолог Ксения Чёрная назвала продукты для укрепления иммунитета зимой. Она посоветовала россиянам есть субпродукты, например, печень, сердечки или язык.