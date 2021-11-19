Россиянам рассказали о сокращении длительности постоковидного синдрома
Иммунолог Ирина Ярцева рассказала о сокращении длительности постоковидного синдрома
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:02, 19 ноября 2021
Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
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Постковидного синдрома в России «стало поменьше», и его длительность несколько сократилась, заявила Lenta.ru иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, россияне стали реже жаловаться на депрессивные состояния и астению после перенесённого коронавируса.
Его сейчас поменьше стало, и укоротился он немножко. В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прям долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят, — рассказала Ярцева.
Она добавила, что сокращение длительности постковидного синдрома может быть связано с психологическим эффектом: по её словам, россияне стали уделять этому меньше внимания. Помимо этого, люди могли уже приспособиться к вирусу.
Среди самых распространённых симптомов постковидного синдрома врачи выделяют слабость, утомляемость, снижение работоспособности.
Ощущения непривычные для людей. После COVID-19 всегда так. Не надо пугаться, не надо думать, что это навсегда. Это последствия, которые пройдут, всегда проходят, — заметила Ярцева.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев объяснил разницу между течением постковидного синдрома у мужчин и женщин. По его словам, коронавирусная инфекция в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин, однако последние чаще сталкиваются с постковидными осложнениями.