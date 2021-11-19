Россиянам рассказали о сокращении длительности постоковидного синдрома

Постковидного синдрома в России «стало поменьше», и его длительность несколько сократилась, заявила Lenta.ru иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, россияне стали реже жаловаться на депрессивные состояния и астению после перенесённого коронавируса.

Его сейчас поменьше стало, и укоротился он немножко. В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прям долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят, — рассказала Ярцева.

Она добавила, что сокращение длительности постковидного синдрома может быть связано с психологическим эффектом: по её словам, россияне стали уделять этому меньше внимания. Помимо этого, люди могли уже приспособиться к вирусу.

Среди самых распространённых симптомов постковидного синдрома врачи выделяют слабость, утомляемость, снижение работоспособности.

Ощущения непривычные для людей. После COVID-19 всегда так. Не надо пугаться, не надо думать, что это навсегда. Это последствия, которые пройдут, всегда проходят, — заметила Ярцева.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев объяснил разницу между течением постковидного синдрома у мужчин и женщин. По его словам, коронавирусная инфекция в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин, однако последние чаще сталкиваются с постковидными осложнениями.