Россиянам раскрыли, от каких болезней защитит обычная морковь Малышева: морковь поможет глазам, иммунитету и защитит от рака

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Обычная морковь поможет сохранить зрение, улучшить иммунитет и защитить от рака, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. Она отметила, что в продукте содержится каротин, который необходим для выработки витамина А.

Витамин А полезен для глаз, поддержал коллегу врач-офтальмолог Михаил Коновалов. По его словам, витамин синтезирует другие вещества, которые необходимы для сохранения зрения.

В частности, это родопсин. Он заряжает нервные клетки в сетчатке, которые отвечают как за центральное зрение, так и сумеречное зрение. При дефиците витамина А человек плохо видит, — говорит врач.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что от витамина А очень зависимы иммунные клетки, которые борются с вирусами и раковыми образованиями. С высоким уровнем ретиноидов и каротина в два раза снижается риск развития рака, а тяжесть инфекционных заболеваний ниже на треть.

Ведущие передачи отметили, что в моркови содержится 3,5 суточной нормы витамина А. Чтобы восполнить потребность организма в нем, достаточно всего 30 граммов продукта в день. Однако всасывание витамина увеличивается почти в семь раз после термической обработки.

В частности, витамин А лучше усваивается при употреблении моркови с жирами. Наиболее оптимальное соседство альфа- и бета-каротина с мясом говядины, так как в нем содержится цинк. Именно он помогает превращать провитамин в витамин, а затем и активировать его.

Технолог Инга Беляева ранее рассказала, что натуральный шоколад препятствует старению кожи, если употреблять его в небольших количествах. По ее словам, эта сладость содержит в себе железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу.