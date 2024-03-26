Назван неожиданный продукт, препятствующий старению кожи Технолог Беляева: натуральный шоколад препятствует старению кожи

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Натуральный шоколад препятствует старению кожи, если употреблять его в небольших количествах, рассказала технолог Инга Беляева. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что эта сладость содержит в себе железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу.

Шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. Неслучайно какао-порошок входит в состав многих натуральных скрабов и уходовых средств, кожа после него увлажненная и выглядит более здоровой, — пояснила эксперт.

Также в шоколаде присутствуют витамины РР, В1 и В2. Они препятствуют преждевременному старению и улучшают цвет лица. Кроме того, в натуральном шоколаде есть флавонолы, растительные вещества, которые влияют на активность ферментов в организме. Технолог уточнила, что они защищают от вредного воздействия ультрафиолета, появления морщин и снижают риски развития рака кожи. Масло какао тем временем способствует улучшению обмена веществ.

Добавлю, что перечисленные полезные свойства шоколада характерны только для горьких сортов, то есть тех, где содержание какао-бобов в составе не менее 60–70%, — заключила Беляева.

Нейробиолог Роберт Лав ранее рассказал, что чрезмерное употребление кофе и сладкой газировки может негативно отразиться на коже и превратить молодых женщин «в старух». По его словам, кофе обезвоживает организм, а газированные напитки усиливают воспалительные процессы.