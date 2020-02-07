https://static.news.ru/photo/ef7775b2-4940-11ea-b452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Boan/XinHua

Новый тип коронавируса могут включить в систему мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био».

В Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи рассказали, что на данный момент эта система находится на стадии разработки, но уже в пилотном режиме действует в нескольких регионах, включая столицу, пишут «Известия».

Система вклчает в себя более 20 инфекционных заболеваний и даст возможность контролировать уровень сопротивляемости населения России различным болезням и корректировать Национальный календарь прививок. Внедрение мониторинга запланировано на вторую половину 2020 года. Для проверки сопротивляемости россиян, у добровольцев берут анализы крови и определяют антитела и антигены к различным инфекциям.

Как писал NEWS.ru ранее, доктор Ли Вэньлян, одним из первых забивший тревогу по поводу вспышки коронавируса нового типа, скончался от осложнений этого заболевания. Врач обратил внимание на схожие симптомы у семи людей, побывавших на рыбном рынке города Ухань, ещё 30 декабря 2019 года.