Россиян призвали не проявлять эмоций и молчать из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7018f81e-2616-11eb-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период пандемии коронавируса в России гражданам стоит как можно меньше проявлять бурные эмоции при общении и стараться не говорить громко, посоветовал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Врач отметил, что в общественных местах россиянам стоит избегать разговоров и в целом вести себя сдержанно. Каждый человек при разговоре распространяет микрочастицы, а если он болен, то это микрочастицы коронавируса. Эффект распространения тем сильнее, чем громче человек говорит, снизить эффект может ношение масок, сказал Тимаков радио Sputnik.

Формулировку «молчание — золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой, — рассказал он.

По словам Тимакова, дистанция в 1,5 метра в такой ситуации уже не защитит, необходимо находиться дальше и вообще не вступать в речевой контакт с кричащим или громко говорящим человеком. Если человек плохо слышит вас в маске, то следует отойти минимум на 1,5 метра, если вы хотите её снять.

Тимаков отметил, что можно говорить о прямой взаимосвязи агрессии, проявляемой человеком, и его большей заразности, если он является носителем COVID-19.

Эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь. Чем громче, чем эмоциональнее и агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц, — сказал врач.

Как сообщал NEWS.ru, торговые центры в России хотят обязать бесплатно выдавать маски и перчатки посетителям. Такая мера поможет избежать конфликтных ситуаций и улучшит эпидемиологическую обстановку в России, утверждают авторы документа в Госдуме, направившие его в Роспотребнадзор.