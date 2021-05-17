Россиян предупредили об опасности кондиционеров

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Использование кондиционера может привести к развитию различных заболеваний и обострению хронических недугов. По этой причине находиться в помещении с работающим устройством в течение целого дня нежелательно. Об этом РИА Новости рассказала врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

По её словам, климатическая техника может привести к проблемам со здоровьем из-за её неправильной эксплуатации, отсутствия своевременной очистки и дезинфекции.

Кондиционеры способствуют возникновению ангины, аллергии, легионеллёза, обострению фарингита, хронического ринита и конъюнктивита. Кроме того, через них возможно распространение заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путём.

Эпидемиолог посоветовала не оставаться в течение целого дня в помещении с работающим кондиционером и не устанавливать температуру ниже 18 градусов, особенно если на улице жарко. Оптимальной температурой Тихонова назвала 21–23 градуса.

Врач также порекомендовала отдавать предпочтение естественной вентиляции. Это снижает риск распространения инфекций.

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