Россиян предупредили об опасности кондиционеров

Использование кондиционера может привести к развитию различных заболеваний и обострению хронических недугов. По этой причине находиться в помещении с работающим устройством в течение целого дня нежелательно. Об этом РИА Новости рассказала врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.
По её словам, климатическая техника может привести к проблемам со здоровьем из-за её неправильной эксплуатации, отсутствия своевременной очистки и дезинфекции.
Кондиционеры способствуют возникновению ангины, аллергии, легионеллёза, обострению фарингита, хронического ринита и конъюнктивита. Кроме того, через них возможно распространение заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путём.
Эпидемиолог
Врач также порекомендовала отдавать предпочтение естественной вентиляции. Это снижает риск распространения инфекций.
Ранее сообщалось, что врач Андрей Тяжельников рассказал, чем можно утолить жажду в жаркую погоду. По его словам, для этого хорошо подходят вода, чай, квас и морс. При этом он предупредил, что напитки не должны быть ледяными, употреблять их следует небольшими порциями.