Россиян предупредили о «второй пандемии»

Наряду с общемировой пандемией коронавируса в России существует ещё одна, связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На её долю приходится до половины всех летальных исходов в стране. Об этом в интервью радио Sputnik заявил специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин.

По моему мнению, у нас 50% смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже, — отметил эксперт.

По его словам, для снижения риска развития ишемической болезни сердца, гипертонии необходимо изменить образ жизни — меньше времени проводить в сидячем положении и больше двигаться.

Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки, — сказал медик.

Он добавил, что подвижный образ жизни вовсе не предполагает именно бег. Достаточно просто ходить. При этом ходьбе необходимо уделять от 45 до 90 минут ежедневно.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян тренировать сердечно-сосудистую систему, чтобы избежать её заболеваний. По его словам, необходимо выполнять аэробные физические упражнения минимум пять раз в неделю не меньше 40 минут. Главным критерием качества упражнений должно быть потоотделение.