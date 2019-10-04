Врач-косметолог Оксана Чащина предупредила россиянок о тяжёлых последствиях наращивания ресниц.
Она пояснила, что во время процедуры к одной реснице прикрепляются два-три дополнительных волоска, что приводит к травме фолликула из-за возникшей нагрузки. В итоге рост ресницы может полностью прекратиться.
Кроме того, вещества для приклеивания искусственных волосков могут вызывать ожоги ресничного края века и роговицы, а также конъюнктивит. Следствием применения несертифицированных препаратов может стать потеря зрения.
Эту точку зрения поддержала и доктор медицинский наук Наталия Махнева. Она также добавила, что опасность заключается и в несоблюдении гигиены.
Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа — всё это способно привести к развитию демодекоза — поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом, — приводит РЕН ТВ слова медика.
Ранее News.ru писал о том, что главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева предупредила россиянок об опасности маникюра. По её словам, уход за ногтями может завершиться развитием онкологического заболевания. Дело в том, что лампа с ультрафиолетовым излучением для сушки ногтей может спровоцировать развитие рака кожи.
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