https://static.news.ru/photo/6cb79208-da67-11e9-9ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева предупредила россиянок об опасности маникюра.

По её словам, уход за ногтями может завершиться развитием онкологического заболевания. Дело в том, что лампа с ультрафиолетовым излучением для сушки ногтей может спровоцировать развитие рака кожи.

Махнева также напомнила об опасности истончения ногтевой пластины из-за частого нанесения и снятия геля-лака специальным устройством. Она рекомендовала делать перерыв минимум на полгода, чтобы восстановить повреждённые ногти.

Кроме того, при выборе салона специалист призвала обращать пристальное внимание на стерилизацию инструментов, так как можно заразиться грибком ногтей или даже гепатитом, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал о том, что директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране. По его словам, если не изменить правила закупки лекарств, то рост смертности от рака составит 20–30%.