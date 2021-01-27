Россиян предупредили о риске нелегальной прививки импортной вакциной

Россияне подвергают себя значительному риску, когда за границей приобретают незарегистрированную в России вакцину от коронавируса.
Такое мнение
Директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров напомнил, что применение незарегистрированных в РФ вакцин незаконно и опасно.
При ввозе могут быть не соблюдены режимы транспортировки, в том числе температурные, — пояснил эксперт.
Он добавил, что легально купить в России импортный препарат нельзя, поэтому за ним придётся отправляться за границу.
При этом вам предстоит ещё найти врача, который согласится ввести привезённую вами без соответствующего контроля вакцину в виде прививки, — считает Шахназаров.
Дмитрий Кондратьев уточнил, что вояж на вакцинацию за рубеж чреват возможным заражением коронавирусом в дороге. Кроме того, после процедуры необходимо наблюдение врача, это может быть затруднительным, если вакцинироваться за границей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государствам следует сфокусироваться не на двусторонних сделках о поставках вакцин от коронавируса, а на распределении препаратов в рамках международного механизма COVAX, цель которого — обеспечить иммунными лекарствами на равной основе все страны. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. То, что в первых поставках приоритет отдавался двусторонним сделкам, привело к накоплению запасов вакцины и её хаотичному распространению, подчеркнула она.