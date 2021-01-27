Россиян предупредили о риске нелегальной прививки импортной вакциной

https://static.news.ru/photo/4d7a1786-6048-11eb-a8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Wagner/imago-images.de/Global Look Press

Россияне подвергают себя значительному риску, когда за границей приобретают незарегистрированную в России вакцину от коронавируса.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Новости. Так, медицинский директор из Москвы Дмитрий Кондратьев считает, что нельзя быть уверенным, что купленный препарат произведён именно названным производителем или не взят из забракованной партии вакцин.

Директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров напомнил, что применение незарегистрированных в РФ вакцин незаконно и опасно.

При ввозе могут быть не соблюдены режимы транспортировки, в том числе температурные, — пояснил эксперт.

Он добавил, что легально купить в России импортный препарат нельзя, поэтому за ним придётся отправляться за границу.

При этом вам предстоит ещё найти врача, который согласится ввести привезённую вами без соответствующего контроля вакцину в виде прививки, — считает Шахназаров.

Дмитрий Кондратьев уточнил, что вояж на вакцинацию за рубеж чреват возможным заражением коронавирусом в дороге. Кроме того, после процедуры необходимо наблюдение врача, это может быть затруднительным, если вакцинироваться за границей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государствам следует сфокусироваться не на двусторонних сделках о поставках вакцин от коронавируса, а на распределении препаратов в рамках международного механизма COVAX, цель которого — обеспечить иммунными лекарствами на равной основе все страны. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. То, что в первых поставках приоритет отдавался двусторонним сделкам, привело к накоплению запасов вакцины и её хаотичному распространению, подчеркнула она.