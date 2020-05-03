Россия открыла врачам из других стран доступ к образовательным ресурсам

https://static.news.ru/photo/173cafde-8d63-11ea-bf45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об открытии доступа к образовательным ресурсам для врачей из других стран. Помимо этого, многие вузы сделали видеолекции и лекторий по респираторной поддержке.

То есть целый блок информационных ресурсов, информационных материалов появился, и образовательных в первую очередь, которые позволили очень быстро перестроить... Это тоже такой беспрецедентный шаг, очень быстрый. И к нам после этого обратились коллеги из других стран, особенно те, которые владеют русским языком, чтобы открыть доступ к таким образовательным материалам, — мы открыли его, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, на сегодняшний день в России применяется целый комплекс мер для переобучения медиков для работы с коронавирусом. Минздрав ведёт себя очень жёстко по отношению к медицинским организациям. Сейчас у ведомства нет времени на дискуссии.

Ранее NEWS.ru сообщал о другом заявлении Мурашко. По словам министра, не все регионы вовремя отреагировали на пандемию.