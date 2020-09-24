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Российскую вакцину от коронавируса не будут продавать в аптеках

14:26, 24 сентября 2020 14
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не будет продаваться в аптеках, учитывая требования к температурному режиму, но пункты вакцинации будут открыты по всей стране. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Думаю, в аптеках вакцина не будет выдаваться. Потому что там сложный температурный режим. Безусловно, будут пункты вакцинации по всей стране. Министерство здравоохранения прорабатывает наличие пунктов вакцинации во всех регионах. Они там будут, и будут в ближайшее время, — цитирует РИА Новости главу РФПИ.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.

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