Российское лекарство от коронавируса готово к отправке в медучреждения

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые партии российского лекарства от коронавируса готовятся к отправке в медицинские учреждения России. «Авифавир» пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от коронавируса.

Мы действительно показали, что сумели в короткие сроки произвести препарат, который имеет очень высокую эффективность. Мы видим, что сроки вывода вируса из организма человека, принимающего препарат, сокращаются с девяти до четырёх дней по сравнению со стандартной терапией <...> После применения этого препарата уже на пятый день люди перестают быть заразными для окружающих, что тоже сокращает срок более чем в два раза, — отметил председатель правления РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Лекарство было создано на основе японского препарата, который применялся с 2014 года при тяжёлых формах гриппа. Медицинский препарат доказал свою эффективность в лечении от коронавируса. Отмечается, что у лекарства не обнаружили побочных эффектов.

Безусловно, это важный прорыв. Потому что Россия вошла в небольшое количество держав, которые производят препараты против коронавируса. Это, соответственно, Россия, США, Китай и Япония <...> Это важное событие не только для России, но и для мировой борьбы с коронавирусом, — подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Ранее NEWS.ru писал, что компания-резидент «Сколково» «Авифавир» занималась разработкой и доклиническими испытаниями первого зарегистрированного препарата против коронавируса. Минздрав России одобрил препарат «Авифавир» для лечения больных с COVID-19.